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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Нынешняя неделя побалует летней жарой

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Теплая погода. Иллюстративное фото.
Теплая погода. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Погоду в Латвии на этой неделе будет определять обширный антициклон, поэтому осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Облака лишь изредка будут закрывать солнце, а ночью и утром местами возможен туман. Большую часть недели будет преобладать северный ветер.

Во вторник температура воздуха повысится до +23...+26 градусов, в прибрежных регионах - до +20 градусов. В середине недели температура составит +19...+24 градуса, в выходные ожидается +16...+21 градус.

Ночью будет +8...+13 градусов, на побережье местами до +16 градусов.

Как сообщалось, в воскресенье, 22 сентября, в Латвии наступит астрономическая осень. В этот день может начаться и метеорологическая осень - по прогнозам, среднесуточная температура воздуха опустится ниже +15 градусов.

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