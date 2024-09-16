Во вторник также ожидается летняя жара

Ночью и утром на всей территории страны будет ясно, местами образуется туман. Будет дуть легкий восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура составит +8...+13 градусов, в отдельных прибрежных районах - до +15 градусов.

День будет сухим и солнечным, на северо-западе Курземе небо начнут закрывать облака. Воздух прогреется до +23...+26 градусов, на побережье будет около +20 градусов.

В Риге вторник будет ясным, с легким ветерком. На рассвете температура составит +15 градусов, в пригородах будет +11...+13 градусов. Во второй половине дня потеплеет до +24...+25 градусов.

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