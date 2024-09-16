Вторник будет очень теплым: воздух прогреется до +26 градусов

Самым теплым 17 сентября в Латвии было в 1947 году, когда в Салдусе столбик термометра поднялся до отметки в +29,4 градуса.

Вторник будет сухим и преимущественно солнечным, ожидается слабый ветер.

В Риге сохранится солнечная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +25 градусов.

Температура воды в некоторых водоемах остается близкой к +20 градусов

Температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляет +15...+20 градусов, самая теплая вода в озерах и Плявиньском водохранилище, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник утром температура воды в Венте составляет +17...+18 градусов, в Лиелупе и Даугаве она на градус выше, в Гауе ниже +16 градусов, а в некоторых малых реках вода еще на градус холоднее.

Температура морской воды на большей части латвийского побережья составляет +16...+18 градусов.

В середине сентября прошлого года температура воды была примерно на градус ниже. Прошедший сентябрь стал самым теплым осенним месяцем за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается 15 мая и заканчивается 15 сентября.

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