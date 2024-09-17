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В среду ожидается более прохладная погода

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Скрытая за деревьями панорама Риги
Скрытая за деревьями панорама Риги Фото: TVNET

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, но без осадков, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки небо над Латвией будет частично затянуто облаками, ночью и в первой половине дня местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, на побережье - умеренный северный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит +8...+16 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +17...+23 градусов, местами на юге и востоке страны - до +24...+25 градусов.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +15 градусов, в пригородах - до +11...+14 градусов. Днем будет дуть слабый и умеренный северный ветер, а температура воздуха составит около +20 градусов.

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