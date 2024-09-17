В ночь на среду в небе Европы будет наблюдаться частичное лунное затмение

В небе над Европой в ночь на среду перед рассветом будет отмечаться особое событие - полнолуние совпадет с частичным лунным затмением и суперлунием.

Лунное затмение возможно только в той фазе полнолуния, когда Земля встает прямо между солнцем и Луной, бросая свою тень на поверхность Луны.

Это ожидаемое затмение будет частичным, а значит, лишь часть Луны будет прикрыта тенью Земли, отмечает NASA.

Суперлуние наблюдается, когда Луна достигает ближайшей к Земле точки на своей орбите, и выглядит более крупной и яркой, чем обычно.

Затмение будет видно в некоторых районах Северной Америки, Южной Америки, Европы и Африки в зависимости от погоды.

В Европе частичное лунное затмение начнется в среду в 3:41 по латвийскому времени, или в 2:41 по времени Центральноевропейскому времени.

Сначала затенение Луны будет очень небольшим и незаметным.

По мере продвижения Луны в тень Земли затмение станет заметнее около 5:13 по латвийскому времени, или 4:13 по Центральноевропейскому времени.

Тогда Луна частично войдет в темную часть тени.

Затмение достигнет своего максимума в 5:44 по латвийскому времени, или в 4:44 по Центральноевропейскому времени, и лишь около 8% Луны закроет более темная тень, которая называется умбра.

В этот момент Луна также получит красно-коричневый цвет, который обычно называют "Кровавой Луной".

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