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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

В воскресенье станет немного прохладнее, но осадков не ожидается

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Панорама Риги
Панорама Риги Фото: Schutterstock.com

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

При слабом ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, день пройдет без осадков. Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +8...+13 градусов, во многих районах Видземе будет прохладнее, до +4...+9 градусов, в северных районах Видземе на поверхности травы может образоваться иней.

В столице в течение ночи будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, возможна дымка. Воздух остынет до +10...+11 градусов.

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