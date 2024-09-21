В воскресенье станет немного прохладнее, но осадков не ожидается

При слабом ветре воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, день пройдет без осадков. Температура воздуха поднимется до +16...+18 градусов.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +8...+13 градусов, во многих районах Видземе будет прохладнее, до +4...+9 градусов, в северных районах Видземе на поверхности травы может образоваться иней.

В столице в течение ночи будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, возможна дымка. Воздух остынет до +10...+11 градусов.

𝟐𝟐.𝟎𝟗. Mākoņains, brīžiem skaidrosies. Bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra

🌛naktī: +8…+13°, daudzviet Vidzemē +4…+9°, vietām Vidzemes ziemeļos zāles virskārtā iespējama salna;

☀️dienā: +14…+19°. pic.twitter.com/teSNCD3PUe — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 21, 2024

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