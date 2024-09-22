В воскресенье начнется астрономическая осень

Она начнется в 15:43, свидетельствуют данные на портале timeanddate.com.

Во время равноденствия оба полушария земли получают одинаковое количество солнечного света и тепла, день и ночь во всем мире примерно одинаковой длины.

Однако 22 сентября день в Латвии еще будет на 12 минут длиннее ночи, и 25 сентября станет первыми сутками осенью, когда день будет короче ночи.

Такая разница возникает, поскольку длину дня и ночи определяют с учетом преломления света в атмосфере, и восходом и закатом солнца называют момент, когда на горизонте появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не центр.

Метеорологическая или термальная осень начинается, если по меньшей мере пять суток подряд средняя температура воздуха ниже +15 градусов. Пока погода в Латвии на грани между метеорологическим летом и осенью; ожидается, что в последние дни сентября метеорологическая осень установится по всей стране.

Календарная осень ежегодно начинается 1 сентября и завершается 30 ноября. Солярные времена года делятся в соответствии с длительностью дня, или продолжительностью солнечного света. Солярная осень в Латвии ежегодно начинается примерно 6 августа и заканчивается 5 ноября, таким образом, начало астрономической осени - середина солярной осени.

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