Вс, 22.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

В воскресенье по-прежнему будет относительно тепло

CopyTelegram Whatsapp
Иней с утра.
Иней с утра. Фото: Shutterstock

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье погода будет облачной, временами с прояснениями, существенных осадков не ожидается.

В светлое время суток будет по-прежнему относительно тепло, температура воздуха в большинстве районов страны повысится до +14...+19 градусов.

В Риге временами появится солнце, день пройдет без осадков. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх