В воскресенье по-прежнему будет относительно тепло

В светлое время суток будет по-прежнему относительно тепло, температура воздуха в большинстве районов страны повысится до +14...+19 градусов.

В Риге временами появится солнце, день пройдет без осадков. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!