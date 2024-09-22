По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье погода будет облачной, временами с прояснениями, существенных осадков не ожидается.
В воскресенье по-прежнему будет относительно тепло
В светлое время суток будет по-прежнему относительно тепло, температура воздуха в большинстве районов страны повысится до +14...+19 градусов.
В Риге временами появится солнце, день пройдет без осадков. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +16...+17 градусов.
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