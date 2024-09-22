Начнется ли осень с дождя? Синоптики выходят с прогнозом на следующую неделю

С понедельника постепенно усилится влияние циклона и, хотя в начале недели еще сохранится сухая погода, в середине недели ожидаются дожди и более сильный ветер.

В понедельник будет преимущественно облачно, но временами выглянет и солнце. Осадков не ожидается, и сохранится слабый ветер. Ночью температура воздуха понизится до +9…+14°, в северо-восточных районах - до +4…+9°, местами возможны заморозки, столбик термометра в верхнем слое травы опустится до отметки 0…-1°. В светлые часы суток воздух останется относительно теплым, температура воздуха поднимется до +17…+22°.

Во вторник небо прояснится и выглянет солнце, осадков не ожидается. Ночью воздух станет немного теплее, чем в понедельник, с похолоданием всего до +10…+15°. День ожидается приятно теплым, столбик термометра поднимется до отметки +20…+23°.

С усилением в середине недели влияния циклона погода изменится - в ночь на среду Латвию перекроет зона осадков с запада, принеся дожди, которые продолжатся и днем и ожидаются на большей части территории страны. Ветер постепенно усилится и будет дуть с южной стороны, порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днем +17…+20°.

Сейчас прогнозы показывают, что в конце недели погода станет осенней - чаще будут идти дожди, сохранится порывистый ветер, а также температура воздуха постепенно станет ниже, ночью местами в верхнем слое травы может образоваться иней.

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