В понедельник ожидается температура до +22 градусов

Ожидается облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Слабый восточно-юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, на северо-востоке +4...+9 градусов, местами по верху травы возможны заморозки, с понижением температуры до 0...-1 градуса.

В Риге в течение ночи будет облачно, без осадков. Ветер слабый. Воздух остынет до +11...+13 градусов.

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