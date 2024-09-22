В понедельник воздух прогреется до +22 градусов

Более теплая погода ожидается на юге и на западе страны.

Облаков станет меньше, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +21 градуса.

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