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Sergejs Tihomirovs

В понедельник воздух прогреется до +22 градусов

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Осень. Фото иллюстративное.
Осень. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В понедельник днем температура воздуха в Латвии повысится до +17...+22 градусов, прогнозируют синоптики.

Более теплая погода ожидается на юге и на западе страны.

Облаков станет меньше, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +21 градуса.

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