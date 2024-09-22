В понедельник днем температура воздуха в Латвии повысится до +17...+22 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник воздух прогреется до +22 градусов
Более теплая погода ожидается на юге и на западе страны.
Облаков станет меньше, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.
В Риге в понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +21 градуса.
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