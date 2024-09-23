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Sergejs Tihomirovs

До +25 градусов! Вторник станет самым теплым днем недели

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Твидовый заезд в Риге
Твидовый заезд в Риге Фото: Ieva Leiniša/LETA

Во вторник в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +20...+25 градусов, и вторник станет самым теплым днем на этой неделе.

Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 24 сентября, - +24,9 градуса в 2015 году в Даугавпилсе.

Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

В Риге будет светить солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 градусов.

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