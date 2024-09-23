Во вторник в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
До +25 градусов! Вторник станет самым теплым днем недели
Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +20...+25 градусов, и вторник станет самым теплым днем на этой неделе.
Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 24 сентября, - +24,9 градуса в 2015 году в Даугавпилсе.
Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.
В Риге будет светить солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 градусов.
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