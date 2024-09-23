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Вторник будет самым теплым днем недели

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Твидовый заезд в Риге
Твидовый заезд в Риге Фото: Ieva Leiniša/LETA

Вторник станет самым теплым днем последней недели сентября - температура воздуха днем поднимется до +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается, что будут побиты рекорды тепла для 24 сентября. Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии в этот день, составила +24,9 градуса в 2015 году в Даугавпилсе.

Ожидается малооблачная, сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на восходе составит +7...+13 градусов.

В Риге во вторник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода со слабым или умеренным ветром с юга и юго-востока. Температура воздуха утром составит +13 градусов, днем +23 градуса.

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