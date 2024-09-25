В среду на большей части Латвии скорость южного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе ожидаются порывы до 19 метров в секунду.
В среду во многих районах Латвии ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков выпадет в Курземе.
Максимальная температура воздуха составит +17...+21 градус.
В Риге временами будет светить солнце, возможен кратковременный дождь. Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, воздух прогреется до +20 градусов.
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