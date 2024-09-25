Синоптики опубликовали неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни

В четверг и пятницу во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами - особенно в Курземе - возможны ливни с грозами. Ветер будет дуть с южной стороны и временами станет порывистым. Температура воздуха ночью не опустится ниже +9...+16 градусов, в четверг температура поднимется до +17...+22 градусов, пятница будет немного прохладнее.

Во многих местах дожди пройдут и в выходные, когда умеренный юго-западный ветер станет западным. С приходом более холодного воздуха с северо-запада Европы температура в воскресенье не превысит +12...+15 градусов и в ночь на понедельник она местами может опуститься чуть ниже нуля.

Ожидается, что и на следующей неделе временами будет идти дождь, снег пока не прогнозируется. Температура воздуха в некоторые дни может подняться чуть выше +15 градусов.

Хотя на отдельных станциях наблюдения, главным образом в Видземе, метеорологическая осень началась 19 сентября, в целом по стране ее наступление ожидается 28 сентября, или примерно на месяц позже обычного. Метеорологическая осень начинается, если пять дней подряд средняя температура воздуха остается ниже +15 градусов, и ее начало - первый из этих дней.

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