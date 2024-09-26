Сентябрь этого года - самый теплый за всю историю наблюдений

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха за первые 20 дней сентября достигла +17,3 градуса. Ожидается, что за весь месяц средняя температура опустится до +16 градусов.

В прошлом сентябре, который стал самым теплым осенним месяцем в истории наблюдений в Латвии, среднемесячная температура воздуха составила +15,8 градуса, а предыдущий сентябрьский рекорд был +15,2 градуса в 1934 году.

С начала месяца в Латвии было побито 87 рекордов тепла, что сделало сентябрь самым щедрым на температурные рекорды месяцем этого года. Всего в этом году уже установлено 288 рекордов тепла, а рекордов холода - всего семь.

В сентябре прошлого года было побито 110 рекордов тепла, а в 2023 году в целом - 280 рекордов тепла и 55 рекордов холода.

Как уже сообщалось, в конце этой недели в Латвии ожидается более резкое падение температуры, и последние два дня сентября, по данным синоптиков, станут самыми холодными днями месяца.

В ночь на понедельник, 30 сентября, в некоторых районах страны температура может опуститься ниже нуля градусов впервые с мая.

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