В пятницу в Латвии периодически ожидаются дожди, местами они будут сильными, возможны и грозы, прогнозируют синоптики.
Пятница принесет дожди и сильный ветер; объявлено предупреждение желтого уровня
По всей стране усилится южный, юго-западный ветер, под влияием дождевых и грозовых облаков его скорость порывами может достигать 20-25 метров в секунду, самые большие порывы ожидаются в Курземе и на северном побережье Видземе.
В западных и центральных областях страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильном ветре, который может ломать ветки деревьев и вызвать другие незначительные разрушения.
Периодически будет выглядывать солнце, температура воздуха повысится до +16...+20 градусов.
В Риге в пятницу ожидается как дождь, так и солнце. Есть и вероятность грозы. Порывы южного, юго-западного ветра временами усилятся до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.
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