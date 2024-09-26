Пятница принесет дожди и сильный ветер; объявлено предупреждение желтого уровня

По всей стране усилится южный, юго-западный ветер, под влияием дождевых и грозовых облаков его скорость порывами может достигать 20-25 метров в секунду, самые большие порывы ожидаются в Курземе и на северном побережье Видземе.

В западных и центральных областях страны Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение желтого уровня о сильном ветре, который может ломать ветки деревьев и вызвать другие незначительные разрушения.

Периодически будет выглядывать солнце, температура воздуха повысится до +16...+20 градусов.

В Риге в пятницу ожидается как дождь, так и солнце. Есть и вероятность грозы. Порывы южного, юго-западного ветра временами усилятся до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

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