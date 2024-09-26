После ветреного конца недели с понедельника станет существенно прохладнее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Фото ⟩ Синоптики дают не очень радостный прогноз погоды на следующую неделю
После продолжительного периода тепла в последние дни сентября и в начале октября будет ощутимо свежее.
По нынешним прогнозам, следующая неделя начнется преимущественно с сухой и солнечной погоды, лишь местами пройдут дожди. Ночи станут прохладными, воздух во многих местах остынет до +2...+7 градусов, возможно, наступят и первые осенние заморозки.
И днем воздух останется прохладным, во многих местах столбик термометра не превысит отметки +15 градусов.
Фото: Поздняя осень в Риге
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