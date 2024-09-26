Фото Синоптики дают не очень радостный прогноз погоды на следующую неделю

После продолжительного периода тепла в последние дни сентября и в начале октября будет ощутимо свежее.

По нынешним прогнозам, следующая неделя начнется преимущественно с сухой и солнечной погоды, лишь местами пройдут дожди. Ночи станут прохладными, воздух во многих местах остынет до +2...+7 градусов, возможно, наступят и первые осенние заморозки.

И днем воздух останется прохладным, во многих местах столбик термометра не превысит отметки +15 градусов.

Фото: Поздняя осень в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!