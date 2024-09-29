Фенолог рассказал, будет ли золотая осень в этом году

"Летний сентябрь задержал пожелтение, хотя с каждым днем ​​на деревьях появляется все больше желто-зеленых, желто-красных и красновато-коричневых цветов. Пожелтение деревьев только начинается. (...) По сравнению с золотыми осенями 2007, 2013 и 2018 годов, в этом году золотых оттенков будет меньше", - предсказывает наблюдатель за природой и погодой.

Причина довольно проста, не будет осенних заморозков и соответственно золотистости листьев.

"По мере того как количество солнечных часов уменьшается, листья деревьев в серые и влажные осенние дни "съедаются ржавчиной". Осенью 2009, 2017, 2019 годов было много ржавчины на листьях, а затем наступила неприятная зима. Хотя зима 2019/2020 годов была по-весеннему теплой, когда поздняя осень плавно сменилась ранней весной", - сказал фенолог, и добавил, что если осенью на деревьях больше золотых листьев, то зима будет скорее всего мягкая.

Не каждый год можно насладиться красивой осенью.

"Солнечная, золотистая осень в основном предвещает умеренную и мягкую зиму. А вот красновато-коричневая и ржавая осень указывает на снежную и холодную зиму. Особенно важен листопад. Дни, когда листья падают без ветра. Если во время листопада ветрено, можно ожидать плохую зиму. Ни то, ни это…", - поделился Вилис Букшс.

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