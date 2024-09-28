Дожди и грозы: синоптики о погоде на воскресенье

Ночью на морском побережье ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, а в воскресенье постепенно стихнет и сменит направление: сначала ожидается умеренный юго-западный, западный ветер, днем - западный, северо-западный с порывами до 15-17 метров в секунду.

Воскресенье станет самым прохладным днем этой недели: ночью температура воздуха опустится до +5...+12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся всего лишь до +11...+15 градусов.

В Риге ночью прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, а минимальная температура воздуха составит +8…+9 градусов. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +14 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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