В последний день сентября воздух прогреется максимум до +15 градусов

Будет дуть слабый ветер, в Латгале - слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода без осадков, будет дуть слабый восточный ветер, а воздух прогреется до +13...+14 градусов.

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