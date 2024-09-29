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Sergejs Tihomirovs

В последний день сентября воздух прогреется максимум до +15 градусов

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Косули осенью
Косули осенью Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, в последний день сентября, в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, в Латгале - слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +11...+15 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода без осадков, будет дуть слабый восточный ветер, а воздух прогреется до +13...+14 градусов.

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