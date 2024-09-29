В Латвии в воскресенье началась метеорологическая осень

Метеорологическая осень начинается, когда средняя температура воздуха остается ниже +15 градусов в течение пяти дней подряд, и первый из этих дней является началом метеорологической осени.

В пятницу, 27 сентября, средняя температура воздуха в Латвии еще была близка к +16 градусам, но уже в субботу она опустилась ниже +14 градусов, и прогноз погоды показывает, что следующие несколько дней будут прохладными - средняя температура воздуха ожидается ниже +10 градусов.

Средняя дата начала метеорологической осени в Латвии за текущий период нормы (1991-2020 годы) - 31 августа. В прошлом году она началась только 4 октября, побив рекорд самого позднего начала осени на 17 дней.

В этом году метеорологическое лето в Латвии началось 16 мая, и его продолжительность составила 135 дней. Это повторение самого длинного лета в истории - такой же продолжительности было метеорологическое лето в Латвии в 2004 году.

На четырех станциях наблюдения в Видземе - Мадоне, Приекули, Руйене и Зосены - метеорологическая осень началась 19 сентября, в то время как на остальной территории Латвии метеорологическое лето продолжалось до 27 сентября.

В Риге метеорологическое лето началось 15 мая и закончилось 27 сентября, продлившись 136 дней.

Праздничная ярмарка осеннего урожая на Домской площади:

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