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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Вторник станет самым прохладным днем с весны

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Во вторник во второй половине дня в Латвии местами начнутся небольшие дожди, а вечером они пройдут в большинстве районов страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

Это будет самый прохладный день с весны, температура не превысит +8...+13 градусов.

В Риге облачность усилится, и к вечеру начнется дождь. Воздух прогреется до +10 градусов при слабом или умеренном ветре с северо-востока.

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