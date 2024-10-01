Во вторник во второй половине дня в Латвии местами начнутся небольшие дожди, а вечером они пройдут в большинстве районов страны, прогнозируют синоптики.
Вторник станет самым прохладным днем с весны
Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.
Это будет самый прохладный день с весны, температура не превысит +8...+13 градусов.
В Риге облачность усилится, и к вечеру начнется дождь. Воздух прогреется до +10 градусов при слабом или умеренном ветре с северо-востока.
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