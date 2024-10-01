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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Ночь на среду будет дождливой; день будет пасмурным

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Дождь. Иллюстративное фото.
Дождь. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В ночь на среду в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве регионов страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый северо-восточный ветер, во многих регионах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов.

Днем сохранится облачность, местами пройдет небольшой дождь, на побережье возможны более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, днем ожидаются небольшие осадки и облачность. Температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем - до +9 градусов.

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