В ночь на среду, 2 октября, в Латвии ожидается облачная погода, в большинстве регионов страны пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Среда будет преимущественно пасмурной
Будет дуть слабый северо-восточный ветер, во многих регионах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +4...+9 градусов.
Днем сохранится облачность, местами пройдет небольшой дождь, на побережье возможны более интенсивные осадки. Максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.
В Риге ночью пройдет дождь, днем ожидаются небольшие осадки и облачность. Температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем - до +9 градусов.
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