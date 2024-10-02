В четверг в Латвии местами ожидаются дожди

По прогнозам синоптиков, местами в северной части Курземе возможен сильный дождь, в свою очередь в юго-восточной части страны осадки будут продолжительными.

Местами ожидается и дымка. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха не поднимется выше +8...+13 градусов.

В Риге до вечера значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.

Галерея: Осенние пейзажи в октябре

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