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В четверг в Латвии местами ожидаются дожди

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Дожди в Риге
Дожди в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг местами в Латвии, начиная с юга страны, ожидаются дожди, однако отдельные дождевые облака будут двигаться с севера, они главным образом затронут север Курземе.

По прогнозам синоптиков, местами в северной части Курземе возможен сильный дождь, в свою очередь в юго-восточной части страны осадки будут продолжительными.

Местами ожидается и дымка. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха не поднимется выше +8...+13 градусов.

В Риге до вечера значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.

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