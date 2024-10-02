В четверг местами в Латвии, начиная с юга страны, ожидаются дожди, однако отдельные дождевые облака будут двигаться с севера, они главным образом затронут север Курземе.
В четверг в Латвии местами ожидаются дожди
По прогнозам синоптиков, местами в северной части Курземе возможен сильный дождь, в свою очередь в юго-восточной части страны осадки будут продолжительными.
Местами ожидается и дымка. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха не поднимется выше +8...+13 градусов.
В Риге до вечера значительных осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +11...+12 градусов.
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