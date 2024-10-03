Ночь на пятницу будет дождливой; днем воздух прогреется всего до +13 градусов

Небо будет облачным, в Курземе прояснится. Из-за дымки видимость во многих местах ухудшится. Температура опустится до +5...+10 градусов при слабом северном, северо-восточном ветре.

Днем на западе и в центральной части страны будет светить солнце, а на востоке преобладать облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха повысится до +8...+13 градусов.

В Риге ночь на пятницу будет дождливой, температура воздуха составит +8 градусов. Днем возможен лишь кратковременный дождь, выглянет солнце, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра поднимется до +12 градусов.

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