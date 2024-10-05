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Sergejs Tihomirovs

Метеорологи предупреждают о густом тумане на востоке страны

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Туман в октябре
Туман в октябре Фото: TVNET

Утром в субботу, 5 октября, местами на востоке Латвии образовался густой туман, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Из-за тумана видимость сократилась до 100-500 метров, он сохранится до середины дня.

Как уже сообщалось, в субботу ожидается частично облачная погода, день пройдет без значительных осадков.

Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +11…+14 градусов.

В Риге также ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха составит +11…+13 градусов.

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