Утром в субботу, 5 октября, местами на востоке Латвии образовался густой туман, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеорологи предупреждают о густом тумане на востоке страны
Из-за тумана видимость сократилась до 100-500 метров, он сохранится до середины дня.
Как уже сообщалось, в субботу ожидается частично облачная погода, день пройдет без значительных осадков.
Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха составит +11…+14 градусов.
В Риге также ожидается переменная облачность, без осадков, а температура воздуха составит +11…+13 градусов.
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