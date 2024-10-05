Желтое предупреждение: утром в воскресенье местами образовался густой туман

Утром во многих местах ожидается туман, который в некоторых районах может быть очень густым. В некоторых районах Латвии туман сохранится до полудня, сообщается на сайте LVĢMC.

Желтое предупреждение в силе с 00:25 до 10:30 6 октября.

Как говорится на сайте LVĢMC, желтое предупреждение означает, что туман может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Может быть нарушено дорожное и воздушное движение. Туман может повлиять на качество воздуха, особенно в городах. LVĢMC призывает планировать дополнительное время в пути.

Напомним, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в стране местами ожидается кратковременный дождь.

Также прогнозируется частичная облачность. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +11 до +14 градусов.

В Риге в течение дня погода будет сухой, ветер - слабым. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

06.10. Daļēji mākoņainas debesis, naktī vietām ziemeļos neliels lietus. No nakts otrās puses atsevišķos rajonos veidosies migla, kas saglabāsies arī priekšpusdienā. Vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī -2…+3°, vietām piekrastes rajonos +4…+7°, dienā +11…+14°. pic.twitter.com/WPRDMAjbRV — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 5, 2024

Галерея: В Риге начинается рассадка городских лугов

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