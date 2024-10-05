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Желтое предупреждение: утром в воскресенье местами образовался густой туман

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Туман в Риге
Туман в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Утром 6 октября местами в Латвии начал образовываться туман с видимостью 100-500 метров, из-за чего было объявлено желтое предупреждение, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Утром во многих местах ожидается туман, который в некоторых районах может быть очень густым. В некоторых районах Латвии туман сохранится до полудня, сообщается на сайте LVĢMC.

Желтое предупреждение в силе с 00:25 до 10:30 6 октября.

Как говорится на сайте LVĢMC, желтое предупреждение означает, что туман может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Может быть нарушено дорожное и воздушное движение. Туман может повлиять на качество воздуха, особенно в городах. LVĢMC призывает планировать дополнительное время в пути.

Напомним, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в стране местами ожидается кратковременный дождь.

Также прогнозируется частичная облачность. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +11 до +14 градусов.

В Риге в течение дня погода будет сухой, ветер - слабым. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.

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