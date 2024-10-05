Утром 6 октября местами в Латвии начал образовываться туман с видимостью 100-500 метров, из-за чего было объявлено желтое предупреждение, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
Желтое предупреждение: утром в воскресенье местами образовался густой туман
Утром во многих местах ожидается туман, который в некоторых районах может быть очень густым. В некоторых районах Латвии туман сохранится до полудня, сообщается на сайте LVĢMC.
Желтое предупреждение в силе с 00:25 до 10:30 6 октября.
Как говорится на сайте LVĢMC, желтое предупреждение означает, что туман может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе. Может быть нарушено дорожное и воздушное движение. Туман может повлиять на качество воздуха, особенно в городах. LVĢMC призывает планировать дополнительное время в пути.
Напомним, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в стране местами ожидается кратковременный дождь.
Также прогнозируется частичная облачность. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +11 до +14 градусов.
В Риге в течение дня погода будет сухой, ветер - слабым. Воздух прогреется до +12...+14 градусов.
06.10. Daļēji mākoņainas debesis, naktī vietām ziemeļos neliels lietus. No nakts otrās puses atsevišķos rajonos veidosies migla, kas saglabāsies arī priekšpusdienā. Vējš būs lēns. Gaisa temperatūra naktī -2…+3°, vietām piekrastes rajonos +4…+7°, dienā +11…+14°. pic.twitter.com/WPRDMAjbRV— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 5, 2024
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