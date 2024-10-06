Неделя начнется с благоприятной погоды. В понедельник и вторник будет малооблачно, в светлое время суток выглянет солнце, ожидается преимущественно сухая погода.

В отдельных районах ночью сгустится туман. Ночью воздух остынет до -1...+4 градусов, местами на побережье в Латгале будет до +5...+9 градусов.

В середине недели атмосферное давление постепенно понизится и погоду будет устанавливать влияние циклона. Облаков станет больше, ожидаются и дожди - в среду главным образом на западе страны, в свою очередь днем уже по всей Латвии. Усилится и ветер - порывы умеренного юго-восточного, восточного ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

Однако в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы, в связи с чем температура воздуха по ночам будет составлять +6...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +13...+18 градусов.

Во второй половине недели также ожидается переменчивая погода - в отдельные дни и на отдельных территориях пройдут дожди, однако ожидаются и прояснения, выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный ветер, который может быть порывистым. В светлое время суток температура воздуха может подняться до +14...+19 градусов.

LVĢMC указывает, что в этом году прохладная осенняя погода наступила очень быстро - прохладная осенняя погода в этом году наступила быстро - активный вегетационный период закончился в конце недели, поэтому с этой недели заморозки больше не будут выделяться в прогнозах как отдельное погодное явление.

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