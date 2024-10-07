Фото и видео Предупреждают о густом тумане в утренние часы; день пройдет без осадков

Утром местами образовался туман с видимостью 100-500 метров, который рассеется к обеду.

Фото: TVNET

В связи с туманом объявлено желтое предупреждение, которое означает, что туман, который в некоторых районах очень густой, может повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе.

Фото: TVNET

Может быть нарушено дорожное и воздушное сообщение. Поэтому на поездки нужно запланировать дополнительное время. Качество воздуха также может ухудшиться из-за тумана, особенно в городах.

Фото: TVNET

Во вторник в Латвии осадков не ожидается, однако с утра местами сохранится туман, прогнозируют синоптики.

Днем солнце периодически будут закрывать облака, однако ожидается сухая погода. Будет доминировать слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11...+15 градусов.

В Риге также ожидается переменная облачность и сухая погода. Сохранится слабый ветер, воздух прогреется до +13...+14 градусов.

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