Фото Во вторник будет умеренно тепло и без осадков

Ночью будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков, местами возможен туман. В большинстве регионов страны температура понизится до 0...+5 градусов, только на побережье и в Латгале будет немного теплее.

Во вторник днем также ожидается переменная облачность, со слабым и умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха составит +11...+15 градусов.

В Риге день тоже пройдет с переменной облачностью и сухой погодой. Ветер останется слабым, и воздух прогреется до +13..+14 градусов.

08.10. Mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla. Naktī lēns vējš, dienā lēns līdz mērens DA/A vējš. Gaisa t. naktī 0…+5°, vietām piekrastes rajonos un Latgalē +6…+8°, dienā +11…+15°. pic.twitter.com/Jau7MPWl30 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 7, 2024

Фото: В Риге начинается обустройство городских лугов этого осеннего сезона

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