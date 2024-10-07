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Фото Во вторник будет умеренно тепло и без осадков

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Осенний пейзаж в Бастейкалнсе
Осенний пейзаж в Бастейкалнсе Фото: Ieva Čīka/LETA

Во вторник ожидается умеренно теплая и сухая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет преобладать переменная облачность, без существенных осадков, местами возможен туман. В большинстве регионов страны температура понизится до 0...+5 градусов, только на побережье и в Латгале будет немного теплее.

Во вторник днем также ожидается переменная облачность, со слабым и умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха составит +11...+15 градусов.

В Риге день тоже пройдет с переменной облачностью и сухой погодой. Ветер останется слабым, и воздух прогреется до +13..+14 градусов.

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