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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В четверг будет пасмурно, но тепло: воздух местами прогреется до +20 градусов

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Четверг в Латвии будет преимущественно облачным, однако относительно теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В светлое время суток прояснения возможны лишь местами, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, во второй половине дня в Курземе он станет порывистым. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, лишь местами на северо-востоке страны не будет теплее +13...+14 градусов.

В Риге также ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха повысится до +17...+18 градусов.

Галерея: Осень в Риге

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