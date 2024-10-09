Четверг в Латвии будет преимущественно облачным, однако относительно теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг будет пасмурно, но тепло: воздух местами прогреется до +20 градусов
В светлое время суток прояснения возможны лишь местами, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, во второй половине дня в Курземе он станет порывистым. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, лишь местами на северо-востоке страны не будет теплее +13...+14 градусов.
В Риге также ожидается облачная погода, однако осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, температура воздуха повысится до +17...+18 градусов.
Галерея: Осень в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!