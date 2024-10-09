В четверг будет пасмурно, но тепло: воздух местами прогреется до +20 градусов

В светлое время суток прояснения возможны лишь местами, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, во второй половине дня в Курземе он станет порывистым. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, лишь местами на северо-востоке страны не будет теплее +13...+14 градусов.