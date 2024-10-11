В субботу местами ожидаются небольшие дожди; воздух прогреется до +15 градусов

Ночью будет преобладать переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, температура воздуха составит +3...+7 градусов, на побережье будет немного теплее - +7...+12 градусов.

Днем сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Будет преобладать слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +12...+15 градусов.

В Риге в субботу солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +13...+15 градусов.

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