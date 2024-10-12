Погода на воскресенье: тепло, но с дождями

Ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. В некоторых районах образуется туман и дымка. Ветер на большей части территории страны будет слабым, на побережье немного усилится южный ветер. Температура воздуха понизится до +1...+5 градусов, в прибрежных районах +6...+8 градусов.

В Риге ночью осадков не ожидается, минимальная температура воздуха составит +4...+6 градусов.

Днем солнце будет чередоваться с облаками. С запада к Латвии подойдет циклон, поэтому со второй половины дня небо затянется облаками, а в юго-западных районах ожидаются дожди. Максимальная температура составит +10...+13 градусов.

В Риге день пройдет при переменной облачности и без осадков. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11...+12 градусов.

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