Фото Утром в воскресенье во многих районах образовался густой туман

Утром местами образовался туман с видимостью 100-500 метров, который сохранится в первую половину дня.

Из-за тумана объявлено желтое предупреждение, а значит, туман, который в отдельных местах очень густой, может повлиять на повседневную уличную активность. Может быть нарушено движение транспорта на дорогах, а также воздушное сообщение.

Поэтому нужно планировать больше времени на дорогу. Кроме того, из-за тумана может ухудшиться качество воздуха, особенно в городах.

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