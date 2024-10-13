Воскресенье будет относительно теплым и пасмурным

Днем солнце будет перемещаться облаками, однако с запада к Латвии приблизится циклон, поэтому с полудня, начиная с юго-запада, небо будет облачным, а в юго-западных районах ожидаются дожди.

Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, который на морском побережье станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +10..+13 градусов.

В Риге день пройдет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11..+12 градусов.

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