Неделя завершится по-осеннему теплым, но пасмурным днем, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Воскресенье будет относительно теплым и пасмурным
Днем солнце будет перемещаться облаками, однако с запада к Латвии приблизится циклон, поэтому с полудня, начиная с юго-запада, небо будет облачным, а в юго-западных районах ожидаются дожди.
Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, который на морском побережье станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +10..+13 градусов.
В Риге день пройдет с переменной облачностью и без осадков. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +11..+12 градусов.
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