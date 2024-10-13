Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе

В ночь на понедельник, 14 октября, небо в Риге будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +6...+8 градусов.

В начале новой недели погода будет облачной, также ожидаются дожди. Ветер утихнет и на большей части Латвии будет слабым.

В ночные часы температура воздуха преимущественно будет держаться в пределах +2...+7 градусов, на побережье будет теплее на несколько градусов, днем ​​воздух прогреется до +8...+12 градусов.

Во второй половине недели погода будет солнечная и сухая, но по-осеннему прохладная, ночью столбик термометра приблизится к отметке 0 градусов.

Видео: Осеняя погода

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