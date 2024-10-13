В ночь на понедельник, 14 октября, под воздействием циклона погода будет преимущественно пасмурной, в южной части страны ожидается небольшой дождь. В отдельных местах образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами вдоль побережья +8...+10 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе
В ночь на понедельник, 14 октября, небо в Риге будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +6...+8 градусов.
В начале новой недели погода будет облачной, также ожидаются дожди. Ветер утихнет и на большей части Латвии будет слабым.
В ночные часы температура воздуха преимущественно будет держаться в пределах +2...+7 градусов, на побережье будет теплее на несколько градусов, днем воздух прогреется до +8...+12 градусов.
Во второй половине недели погода будет солнечная и сухая, но по-осеннему прохладная, ночью столбик термометра приблизится к отметке 0 градусов.
Видео: Осеняя погода
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