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Alexandra Nekrasova

Синоптики рассказали, какую погоду ждать на следующей неделе

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Осенний пейзаж
Осенний пейзаж Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на понедельник, 14 октября, под воздействием циклона погода будет преимущественно пасмурной, в южной части страны ожидается небольшой дождь. В отдельных местах образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, местами вдоль побережья +8...+10 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник, 14 октября, небо в Риге будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +6...+8 градусов.

В начале новой недели погода будет облачной, также ожидаются дожди. Ветер утихнет и на большей части Латвии будет слабым.

В ночные часы температура воздуха преимущественно будет держаться в пределах +2...+7 градусов, на побережье будет теплее на несколько градусов, днем ​​воздух прогреется до +8...+12 градусов.

Во второй половине недели погода будет солнечная и сухая, но по-осеннему прохладная, ночью столбик термометра приблизится к отметке 0 градусов.

Видео: Осеняя погода

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