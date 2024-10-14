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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Понедельник будет облачным; местами возможен небольшой дождь

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Осень
Осень Фото: Shutterstock

В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, местами возможен дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня сохранится в основном облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов.

В Риге также ожидается облачный день с небольшим дождем. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +9...+11 градусов.

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