Понедельник будет облачным; местами возможен небольшой дождь

В течение дня сохранится в основном облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +8...+12 градусов.

В Риге также ожидается облачный день с небольшим дождем. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +9...+11 градусов.

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