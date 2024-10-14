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Alexandra Nekrasova

Во вторник местами по Латвии возможны дожди

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Девушка под зонтом
Девушка под зонтом Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник на большей части территории страны периодически будут идти дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, северный ветер, который на побережье достигнет скорости 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +8...+11 градусов.

В Риге ожидается в основном облачный день, периодически будут идти дожди. Ожидается слабый или умеренный северо-западный, северный ветер порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +10...+11 градусов.

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