Ночью в Латвии ожидаются заморозки

В начале ночи возможен кратковременный дождь, затем небо прояснится. В некоторых районах возможен туман, будет дуть северо-западный, западный слабый и умеренный ветер. Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов, теплее будет только на побережье - до +4...+8 градусов.