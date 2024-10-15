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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Ночью в Латвии ожидаются заморозки

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Фото: Una Kupruka/LETA

В ночь на среду, 16 октября, температура воздуха местами в Латвии опустится ниже нуля градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В начале ночи возможен кратковременный дождь, затем небо прояснится. В некоторых районах возможен туман, будет дуть северо-западный, западный слабый и умеренный ветер. Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов, теплее будет только на побережье - до +4...+8 градусов.

Днем ожидается солнечная и сухая погода, температура воздуха составит +9...+12 градусов.

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