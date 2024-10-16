В среду дожди в Латвии прекратятся и воздух прогреется до +12 градусов

Днем столбик термометра поднимется до отметки +9..+12 градусов.

В четверг также ожидается сухая и солнечная погода, а ветер продолжит медленно дуть с южной стороны. Ночью местами образуется туман.

Под ясным небом ночью воздух остынет до -2..+3 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет на пару градусов теплее. А днем солнце прогреет воздух до +10..+13 градусов.

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