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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В среду дожди в Латвии прекратятся и воздух прогреется до +12 градусов

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В среду, 16 октября, осадки прекратятся, а ветер постепенно стихнет и днем будет дуть медленно, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем столбик термометра поднимется до отметки +9..+12 градусов.

В четверг также ожидается сухая и солнечная погода, а ветер продолжит медленно дуть с южной стороны. Ночью местами образуется туман.

Под ясным небом ночью воздух остынет до -2..+3 градусов, лишь в некоторых местах на побережье будет на пару градусов теплее. А днем солнце прогреет воздух до +10..+13 градусов.

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