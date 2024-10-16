В четверг в Латвии ожидается солнечная и сухая погода

Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами образуется туман, в прибрежных районах будет дуть слабый и умеренный ветер. Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов, теплее будет только на побережье - до +4...+6 градусов.

Днем ожидается солнечная и сухая погода со слабым и умеренным южным ветром. Воздух прогреется до +10...+13 градусов.

В Риге день будет солнечным, осадков не ожидается, а температура воздуха составит +11...+12 градусов.

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