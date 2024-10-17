В ночь на пятницу в Латвии похолодает до -2 градусов

Ночь на пятницу в Латвии будет ясной и сухой. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, на востоке страны образуется туман.

Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов, на побережье будет немного теплее - +2...+5 градусов.

В Риге ночью будет малооблачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, воздух остынет до +3...+4 градусов.

В пятницу будет преимущественно солнечно, дождей не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +10...+13 градусов.

В столице день будет солнечным и сухим. Днем и ночью ветер будет слабый или умеренный с юга и юго-востока. Столбик термометра поднимется до +11...+12 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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