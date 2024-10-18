Пятница будет преимущественно солнечной, дождей не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу в Латвии ожидается солнечная погода
Сохранится слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +10...+13 градусов.
В столице день тоже будет солнечным и сухим. Днем и ночью ветер будет слабый или умеренный с юга и юго-востока. Столбик термометра достигнет +11...+12 градусов.
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