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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В пятницу в Латвии ожидается солнечная погода

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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Пятница будет преимущественно солнечной, дождей не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сохранится слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +10...+13 градусов.

В столице день тоже будет солнечным и сухим. Днем и ночью ветер будет слабый или умеренный с юга и юго-востока. Столбик термометра достигнет +11...+12 градусов.

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