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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В ночь на субботу воздух местами в Латвии может остыть до -4 градусов

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Заморозки осенью. Иллюстративное фото.
Заморозки осенью. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В ближайшие сутки в Латвии ожидается ясная погода, а температура воздуха ночью на востоке страны может опуститься до -4 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Осадков в ночь на субботу не ожидается, в восточных регионах может образоваться туман. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, на востоке - 0...-4 градуса, в Риге - +4...+6 градусов.

В субботу днем также сохранится ясная погода, а воздух прогреется до +10...+14 градусов.

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