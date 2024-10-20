Ночь на понедельник пройдет без осадков; местами возможны заморозки

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов, в восточных районах - от -2 до +2 градусов.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Риге ночь также пройдет без осадков, однако увеличится облачность. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4...+6 градусов.

21.10. Naktī daļēji mākoņains, dienā mākoņu daudzums palielināsies, un daudzviet gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. G.t. N: rietumos +4…+8°, austrumos -2…+3°, D: +9…+14°. pic.twitter.com/bc8iz4I8cX — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) October 20, 2024

Галерея: Европа в осенних красках

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