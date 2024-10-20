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Alexandra Nekrasova

Ночь на понедельник пройдет без осадков; местами возможны заморозки

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Осень
Осень Фото: Schutterstock.com

В ночь на понедельник в Латвии, начиная с запада, увеличится облачность, однако осадков по-прежнему не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов, в восточных районах - от -2 до +2 градусов.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Риге ночь также пройдет без осадков, однако увеличится облачность. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4...+6 градусов.

Галерея: Европа в осенних красках

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