Ждать ли морозов? Синоптики выступили с прогнозом на ближайшую неделю

В свою очередь во вторник к территории страны приблизится зона осадков и с середины дня ожидаются дожди.

В ночь на среду осадки ожидаются на большей части территории страны, однако днем они уменьшатся и пройдут лишь местами на востоке Латвии.

Усилится и ветер - ожидается слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, в среду он сменит направление на западное, юго-западное и порывами достигнет 15 метров в секунду. В ночь на понедельник в западных районах Латвии похолодает до -2...+3 градусов, на востоке будет теплее - до +4...+8 градусов.

Однако в последующие ночи температура воздуха немного повысится, и столбик термометра не будет опускаться ниже отметки в 0 градусов, местами на побережье минимальная температура воздуха в ночное время может быть даже выше +10 градусов.

В светлое время суток воздух прогреется не сильнее +10...+14 градусов.

Во второй половине рабочей недели ожидается переменная облачность, интенсивность осадков снизится - лишь местами пройдут небольшие дожди. Ветер постепенно стихнет и будет в основном слабый или умеренным. Как в четверг, так и в пятницу минимальная температура воздуха составит +6...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +11...+14 градусов.

На выходных атмосферное давление усилится. Ожидается переменная облачность без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер.

По ночам воздух будет остывать до +4...+9 градусов, на морском побережье температура воздуха ожидается на пару градусов выше. Днем максимальная температура сохранится в пределах +10...+13 градусов.

Nedēļas sākumā daudzviet līs un pūtīs brāzmains vējš, bet nedēļas beigās atgriezīsies sauss un mierīgs laiks🍁



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