В понедельник местами ожидается небольшой дождь

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он усилится и местами достигнет 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +10..+13 градусов.

В Риге усилится облачность, днем ​​и вечером возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +11..+12 градусов.

На большей части Европы погоду определяет антициклон, на северо-западе - циклон.

Температура воздуха в 5:00 часов утра, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от -1,1 градуса в Мадоне до +8,3 градуса в Павилосте и Вентспилсе.

Галерея: Осень в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!