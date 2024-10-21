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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

В понедельник местами ожидается небольшой дождь

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Осень
Осень Фото: Shutterstock

В понедельник, 21 октября, в западной и центральной части Латвии местами пройдет небольшой дождь, а вечером дождь пройдет во многих частях страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он усилится и местами достигнет 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +10..+13 градусов.

В Риге усилится облачность, днем ​​и вечером возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +11..+12 градусов.

На большей части Европы погоду определяет антициклон, на северо-западе - циклон. 

Температура воздуха в 5:00 часов утра, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от -1,1 градуса в Мадоне до +8,3 градуса в Павилосте и Вентспилсе.

Галерея: Осень в Латвии

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