В понедельник, 21 октября, в западной и центральной части Латвии местами пройдет небольшой дождь, а вечером дождь пройдет во многих частях страны, прогнозируют синоптики.
В понедельник местами ожидается небольшой дождь
Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он усилится и местами достигнет 16 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +10..+13 градусов.
В Риге усилится облачность, днем и вечером возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +11..+12 градусов.
На большей части Европы погоду определяет антициклон, на северо-западе - циклон.
Температура воздуха в 5:00 часов утра, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составляла от -1,1 градуса в Мадоне до +8,3 градуса в Павилосте и Вентспилсе.
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