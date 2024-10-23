В среду в Латвии скорость западного ветра в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду, наиболее ветреный день ожидается в северной и восточной частях страны.
В среду ожидается порывистый ветер
По прогнозам синоптиков, солнце будет чередоваться с облаками и в полдень в северо-восточных краях возможен кратковременный дождь.
Максимальная температура воздуха составит +11...+13 градусов.
В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный западный ветер, воздух прогреется до +12...+13 градусов.
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